Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugenaufruf nach Kabeldiebstahl in Rohbau

Borken (ots)

Tatzeit: zwischen 27.09.2022, 16:15 Uhr, und 28.09.2022, 06:45 Uhr;

Tatort: Borken-Gemen, Graf-Landsberg-Straße

Viel Arbeit haben sich die Täter bei ihrem Diebstahl in Borken-Gemen in der Nacht zum Mittwoch gemacht. Sie nahmen in einem Rohbau verlegte Verlängerungskabel sowie die Stromzufuhr für einen Baukran und eines Bauwagens mit. Teilweise schnitten die Diebe die Kabel ab. Zu dem Geschehen an der Graf-Landsberg-Straße kam es zwischen Dienstag, 16.15 Uhr, und Mittwoch, 06.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell