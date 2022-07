Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Opferstock aufgebrochen

Bernkastel-Kues (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der St. Vitus Kirche in 54492 Lösnich im Tatzeitraum von 15.06.2022 - 03.07.2022 ein Opferstock aufgebrochen. Dabei wurde das Schloss am betroffenen Opferstock mit Gewalt geöffnet und anschließend entsorgt. Es ist davon auszugehen, dass sich der darin befindliche Geldbetrag entwendet wurde.

Sachdienliche Zeugenhinweise, die Rückschlüsse auf die Tathandlung oder tatverdächtige Personen geben können, werden an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter 06531-95270 erbeten.

Es sind bereits mehrere gleichgelagerte Fälle im Bereich des Polizeipräsidiums Trier bekannt geworden, welche aktuell von den zuständigen Dienststellen bearbeitet werden.

