POL-HST: Senior aus Sagard auf Rügen weiterhin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Velgast (ots) - Bei den weiterhin hohen Preisen für Diesel bleibt der Kraftstoff ein beliebtes Stehlgut, so auch in dieser Woche wieder in Velgast. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (14.11.2022) 16:45 Uhr und Dienstag (15.11.2022) 07:00 Uhr den Diesel aus einem Bagger der Marke Komatsu auf einer Baustelle im Lindenweg gestohlen. Durch die Tat entstand ein Schaden, ...

