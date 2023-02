Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0125 --Zigarettenautomat heruntergerissen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Wolmershausen, Woltmershauser Straße Zeit: 22.02.2023, 02:15 Uhr

Unbekannte Täter rissen in der Nacht zu Mittwoch in Woltmershausen einen Zigarettenautomaten aus der Verankerung. Der Automat konnte durch Einsatzkräfte aufgefunden werden. In der Nähe stellten sie einen 29 Jahre alten Mann.

Gegen 02:15 Uhr hörten Anwohner in der Woltmershauser Straße einen Knall und sahen auf der Straße drei Männer, die einen Zigarettenautomaten in die Schillingstraße wegtrugen. Sie alarmierten die Polizei. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte fanden in der Nähe den unbeschädigten Automaten und stellten einen 29-Jährigen. Bei ihm fanden sie ein Messer, Handschuhe und eine Sturmhaube. Da er sich in Widersprüche verwickelte, nahmen die Polizisten ihn mit auf die Wache. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu den weiteren Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362 -3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell