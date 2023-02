Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0124--Familie bedroht und beleidigt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Hammersbecker Straße Zeit: 20.02.23, 18 Uhr

Am Montagabend wurden ein libyscher Familienvater und seine sieben und neun Jahre alten Söhne in Vegesack von einem Unbekannten bedroht und beleidigt. Der Neunjährige soll auch geschlagen worden sein. Die Polizei sucht Zeugen und prüft einen fremdenfeindlichen Hintergrund.

Der 40-Jährige verließ mit seinen beiden Söhnen gegen 18 Uhr einen türkischen Supermarkt an der Hammersbecker Straße, als er von einem Mann als "Syrer" und "Bomber" bezeichnet wurde. Dabei zeigte der Unbekannte auf eine Moschee auf der gegenüberliegenden Straßenseite und schrie die Familie an, dass sie dort Bomben bauen würden. Daraus entwickelte sich ein lauter Streit. Dabei erhielt der Neunjährige einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht. Der 40-Jährige schubste den Angreifer daraufhin weg, woraufhin dieser ein Teppichmesser zückte und damit Schnittbewegungen in Richtung des Familienvaters machte. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, flüchtete er unerkannt auf einem Fahrrad.

Der Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß sein. Er war zur Tatzeit schwarz gekleidet und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Er trug eine Brille, eine schwarze Schirmmütze und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell