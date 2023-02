Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0122 --Schlägereien bei Eisdisko--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 18.02.2023, 20:40 Uhr

Am Samstagabend kam es im Rahmen einer Eislaufveranstaltung in Walle zu mehreren Schlägereien. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort, beruhigte die Situation und fertigte mehrere Strafanzeigen und Platzverweise.

Gegen 20:40 Uhr meldete der Sicherheitsdienst der Eishalle in der Waller Heerstraße über den Notruf der Polizei mehrere Auseinandersetzungen auf der Eisfläche. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte waren mit mehreren Streifenwagen vor Ort und stellten zunächst keine Schlägerei, jedoch eine sehr aggressive Stimmung fest. Da die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes weitere Auseinandersetzungen befürchteten, wurde das Event vom Veranstalter beendet. In der Folge kam es immer wieder zu Schlägereien, die von den Einsatzkräften unterbunden wurden. Sie sprachen mehrere Platzverweise aus und fertigten Strafanzeigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Zwei Minderjährige wurden von den Einsatzkräften mit auf die Wache genommen und ihren Eltern übergeben. In der Folge kam es auch vor dem Veranstaltungsort zu Schlägereien. Auch hier stellten die Polizisten Personalien fest, fertigten Strafanzeigen und erteilten Platzverweise. Insgesamt wurden mehrere Jugendliche leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362 -3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell