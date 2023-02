Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0118--Polizei nimmt junge Straßenräuber fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Löningstraße Zeit: 18.02.23, 21.30 Uhr

Am Samstagabend wurde eine 23 Jahre alte Frau in Bremen-Mitte mit Pfefferspray attackiert und ausgeraubt. Alarmierte Einsatzkräfte fassten wenig später drei 16, 17 und 25 Jahre alte Tatverdächtige und nahmen sie vorläufig fest. Haftgründe gegen die beiden Älteren werden derzeit geprüft.

Die 23-Jährige wurde mit einer Freundin am Hauptbahnhof von drei jungen Männern bzw. Jugendlichen angesprochen, ob sie zusammen was trinken gehen wollen. Kurze Zeit später griff das Trio die junge Frau plötzlich an und sprühte ihr dabei Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend rissen die Täter ihr die Handtasche samt Geldbörse, Handy und Parfüm von der Schulter und flüchteten. Eine alarmierte Streife konnte noch in Tatortnähe drei Tatverdächtige im Alter von 16, 17 und 25 Jahren stellen. Das Raubgut konnte bei ihnen gefunden und beschlagnahmt werden. Die 23-Jährige wurde durch das Reizgas leicht verletzt.

Eine Haftprüfung der 17- und 25-Jährigen und die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen dauern an. Der 16-Jährige wurde dem Kinder- und Jugendnotdienst überstellt.

