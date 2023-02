POL-HB: Nr.: 0117--Verkehrsunfall auf A 27

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Sandstraße Zeit: 14.02.23, 10 bis 17 Uhr Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag eine Kollekte aus dem Dom in der Altstadt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Am Mittwochmorgen stellte der Küster des St. Petri Doms an der Sandstraße den Diebstahl einer Kollekte fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die unbekannten Täter entwendeten den antiken Kollektenkasten samt ...

