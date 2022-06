POL-MA: Angelbachtal-Eichtersheim: Zwei Fahrräder aufgefunden - Eigentümer gesucht

Mannheim-Käfertal (ots) - Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr stiegen drei junge Männer im Alter von ca. 17-20 Jahren in ein am Taunusplatz stehendes Taxi ein und lotsten den 72-jährigen Fahrer in Richtung "Alter Postweg". In Höhe der Hausnummer 77 sollen die jungen Männer dann den 72-Jährigen bedroht und ...

