POL-HB: Nr.: 0115--Diebstahl aus Bremer Dom

Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Bus der Linie 26, Fahrtrichtung Kattenturm Zeit: 14.02.2023, 17:30 Uhr Am Dienstagabend bedrohten und beleidigten drei unbekannte Jugendliche in einem Linienbus in Findorff eine 32-jährige Transfrau und ihre 31 Jahre alte Begleitung. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17:30 Uhr waren die beiden in einem Bus der Linie 26 von Findorff in Richtung Kattenturm unterwegs. Drei Jugendliche fingen ...

