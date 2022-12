POL-CE: Schneller als die Polizei erlaubt

Celle (ots) - Nienhagen - Am 08.12.22, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, ist der Außenspiegel eines, in der Dorfstraße in Nienhagen, in Fahrtrichtung Wathlingen, ordnungsgemäß abgestellten LKW beschädigt worden. Da noch Teile der Spiegelverkleidung des Verursachers vorhanden gewesen sind, ließ es sich zurückverfolgen, dass auch der Verursacher mit einem LKW unterwegs gewesen sein müsste. Wer Hinweise zum ...

mehr