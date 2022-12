Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht mit einem LKW

Celle (ots)

Nienhagen - Am 08.12.22, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, ist der Außenspiegel eines, in der Dorfstraße in Nienhagen, in Fahrtrichtung Wathlingen, ordnungsgemäß abgestellten LKW beschädigt worden. Da noch Teile der Spiegelverkleidung des Verursachers vorhanden gewesen sind, ließ es sich zurückverfolgen, dass auch der Verursacher mit einem LKW unterwegs gewesen sein müsste. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, oder Zeuge des Vorfalls gewesen ist, wendet sich bitte an die Polizei in Wathlingen unter 05144/495460

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell