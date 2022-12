Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall in der Sprache mit zwei Schwerverletzten

Celle (ots)

Lachendorf - Am gestrigen 07.12.22, gegen 14 Uhr, kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L282. Der 55jährige Fahrzeugführer eines blauen Skoda fährt in Fahrtrichtung Lachendorf und kommt aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kollidiert er mit einer Sattelzugmaschine. Der Fahrer des Skoda und seine 41 jährige Beifahrerin werden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und müssen durch die Feuerwehr gerettet werden. Der Fahrer erleidet dabei lebensgefährliche und seine Beifahrerin schwere Verletzungen. Beide werden unverzüglich in das Celler Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Der 52 jährige LKW Fahrer erleidet einen Schock und wird vor Ort behandelt. Durch umherfliegende Trümmerteile wird ein weiterer PKW beschädigt. Zur Zeit der Unfallaufnahme ist die L282 zeitweise gesperrt gewesen.

