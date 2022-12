Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Celle (ots)

Ovelgönne - Am 07.12.2022, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18:45 Uhr, ist es an der Straße Am Sportplatz in Ovelgönne zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein derzeit nicht bekanntes Fahrzeug ist beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen eine Straßenlaterne gestoßen. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligte:r nachzukommen ist die Örtlichkeit wieder verlassen worden. Die Polizei Wietze nimmt gerne Hinweise zum Geschehen unter 05146/986230 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell