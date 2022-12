POL-CE: Verkehrsunfall auf der B3 mit vier beteiligten PKW

Celle (ots) - Winsen/Aller - Am Nikolaustag gegen 12 Uhr ist es zu einem Unfall auf der Kreuzung Mühlenweg und Celler Heerstraße in Winsen/Aller gekommen. Die 37 jährige Fahrzeugführerin eines weißen Renault übersieht hierbei den bevorrechtigten 33 jährigen Fahrzeugführer eines grauen Opel. Durch den Zusammenstoß entsteht ein erheblicher Sachschaden an beiden ...

