Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (205/2022) Zwei Tage Verkehrssicherheit pur - GVN veranstaltet LKW-Sicherheitstage am 18. und 19. Mai auf dem Autohof Northeim

2 Dokumente

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/NORTHEIM (jk) - Am 18. und 19. Mai (Mittwoch/Donnerstag) finden auf dem Autohof Northeim an der A 7 die diesjährigen LKW-Sicherheitstage statt.

Seit dem Jahr 2005 dreht sich bei der facettenreichen Informationsveranstaltung für Brummifahrer und Unternehmer alles um das wichtige Thema "Verkehrssicherheit".

Der Veranstalter Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) e. V. und seine vielen Netzwerkpartner, darunter auch die Polizei Göttingen, Polizei Northeim und das Landeskriminalamt Niedersachsen (Prävention Ladungsdiebstahl), bieten Interessierten auch in diesem Jahr ein interessantes Programm, das sich in vielfältiger Weise mit den verschiedensten Sicherheitsaspekten auf unseren Straßen befasst.

Siehe dazu die Pressemitteilung des GVN unter https://www.gvn.de/presse/artikeldetails/lkw-sicherheitstage-am-18-und-19052022-in-northeim sowie auch das Faltblatt im Anhang.

Neben Mitmach-Aktionen wie "Hat's geklickt", "Toter Winkel" und "Gefahren an Bushaltestellen" incl. praktischer Übungen mit Schulkindern stehen an beiden Tagen an mehreren Informationsständen Experten verschiedener Organisationen (u. a. Gewerbeaufsichtsamt Göttingen, Bundesanstalt für den Güterverkehr, Deutscher Verkehrssicherheitsrat, Berufsgenossenschaft Verkehr, Landkreis Northeim, Allgemeiner Rettungsverband) für alle Fragen zur Verfügung.

Nutzen Sie also in der kommenden Woche die Gelegenheit, sich auf dem Autohof Northeim an der A 7 einmal in ganz anderer Atmosphäre zu informieren!

Die Organisatoren freuen sich auf Ihren Besuch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell