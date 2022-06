Lübeck (ots) - Am Donnerstag (23.06.2022) fuhr ein angetrunkener Autofahrer in Hutzfeld in einem Wohngebiet statt dem Kurvenverlauf zu folgen geradeaus auf ein Grundstück. Dort schob er einen geparkten PKW gegen einen Zaun und einen Holzunterstand. Anschließend fuhr er davon und legte sich zu Hause schlafen. Ihm wurde später eine Blutprobe entnommen und sein ...

mehr