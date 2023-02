Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0112 --Polizei beschlagnahmt Drogen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 15.02.2023, 23:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschlagnahmten Einsatzkräfte in der Neustadt eine größere Menge Cannabis sowie Material für eine Indoor-Plantage. Fünf Männer im Alter zwischen 19 und 45 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Gegen 23:30 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Kornstraße gerufen, weil es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein sollte. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 47-Jährigen mit Verletzungen am Kopf. Er gab an, zuvor von einer Gruppe angegriffen und mit einem Gegenstand geschlagen worden zu sein, dabei sollte einer der Angreifer eine Machete in der Hand gehalten haben. Anschließend seien sie in einem Auto geflüchtet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte die Einsatzkräfte zunächst zu einem Haus in der Nähe, wo sie starken Marihuanageruch wahrnahmen. Die Staatsanwaltschaft Bremen erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss. Währenddessen stoppten Polizisten in der Nähe ein Auto, in dem laut Zeugenaussagen zwei der an der Auseinandersetzung beteiligten Männer im Alter von 19 und 20 Jahren saßen. Im Auto fanden sie Drogen und ein Messer. Außerdem hatte der 20 Jährige einen Schlüssel für das Gebäude bei sich.

Im Haus trafen die Einsatzkräfte auf drei weitere Männer im Alter von 20, 31 und 45 Jahren. Bei der Durchsuchung fanden sie eine größere Menge Cannabis sowie Kokain und Equipment für eine Indoor-Plantage. Alle Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurden Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gefährlicher Körperverletzung, gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell