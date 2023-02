Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0111 --Opferstöcke aufgebrochen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt/, Hohe Straße/ Martinistraße Zeit: 14.02.2023, 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Am Dienstagmorgen brachen Unbekannte den Opferstock einer Kirche in der Altstadt auf, ein weiterer wurde durch Passanten in der Nähe gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte zunächst in die Martinistraße gerufen. In einer dortigen Unterführung lag ein aufgebrochener Spendenbehälter einer Kirche sowie Kleingeld. Zeugen hatten den Fund gemeldet. Kurze Zeit später alarmierten Mitarbeiter einer Kirche in der Hohen Straße die Polizei. Unbekannte hatten dort einen Opferstock aufgebrochen, ob etwas daraus entwendet wurde, konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Hohen Straße oder der Martinistraße Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell