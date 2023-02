POL-HB: Nr.: 0108--Autofahrer verstirbt auf Autobahn

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Sögestraße Zeit: 14.02.23, 02.15 Uhr Nach einem erneuten Einbruch in ein Handygeschäft in der Altstadt nahm die Polizei in der Nacht zu Dienstag ein 13 Jahre altes Kind und einen 14-jährigen Jugendlichen als Tatverdächtige fest. Ob das Duo auch an dem Einbruchsdiebstahl in der Nacht zuvor beteiligt war, siehe hierzu ...

