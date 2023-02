Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0105--Wieder Einbruch in Handyshop - Polizei nimmt junge Tatverdächtige fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Sögestraße Zeit: 14.02.23, 02.15 Uhr

Nach einem erneuten Einbruch in ein Handygeschäft in der Altstadt nahm die Polizei in der Nacht zu Dienstag ein 13 Jahre altes Kind und einen 14-jährigen Jugendlichen als Tatverdächtige fest. Ob das Duo auch an dem Einbruchsdiebstahl in der Nacht zuvor beteiligt war, siehe hierzu auch Pressemitteilung Nr. 0099, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zwei Täter warfen nachts mit einem Stein die gläserne Eingangstür des Handyladens in der Fußgängerpassage an der Sögestraße ein. Die Eindringlinge entwendeten anschließend mehrere Ausstellungsgeräte aus der Auslage und flüchteten damit aus dem Geschäft. Eine alarmierte Streife konnte noch in Tatortnähe zwei Tatverdächtige im Alter von 13 und 14 Jahren stellen. Die Brüder führten das Diebesgut noch bei sich. Die Sachen wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen, ob sich das Duo auch für den Einbruch in der Nacht zuvor verantwortlich zeichnet. Eine Haftprüfung des 14-Jährigen und die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen dauern an. Der 13-Jährige wurde dem Kinder- und Jugendnotdienst überstellt.

