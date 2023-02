Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0104 --Mann rastet aus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Stockholmer Straße Zeit: 13.02.2023, 11:55 Uhr

Am Montagmittag schrie ein 40 Jahre alter Mann Passanten vor einem Einkaufszentrum in Burglesum an und versuchte sie auch mit einem Messer anzugreifen. Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn in eine psychiatrische Einrichtung.

Um 11:55 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Einkaufszentrum in der Stockholmer Straße gerufen, weil dort ein Mann laut Zeugen ausrasten würde. Dabei sollte er auch Passanten mit einem Messer angegriffen haben. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den 40-Jährigen. Er machte einen verwirrten Eindruck und hatte starke Stimmungsschwankungen. In der Nähe fanden die Polizisten zwei Messer, die auf dem Boden lagen. Sie nahmen den 40 Jahre alten Mann vorläufig fest. Laut übereinstimmender Zeugenaussagen hatte er zuvor vor dem Einkaufszentrum herumgeschrien und mit einer Schnur, an die er ein Messer gebunden hatte, herumgewirbelt. Als Passanten versuchten, ihn zu beruhigen, hatte er ein weiteres Messer gezogen und war auf sie zu gerannt.

Die Polizisten brachten ihn in eine psychiatrische Einrichtung, wo er nach Begutachtung zwangsweise untergebracht wurde. Verletzt wurde niemand.

