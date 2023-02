Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0103 --Mann zündet Feuerwerkskörper --

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 13.02.2023, 21:40 Uhr

Ein 21 Jahre alter Mann zündete vor dem Bremer Hauptbahnhof mehrere Knallkörper und löste so einen größeren Polizeieinsatz aus. Ein Passant erlitt ein Knalltrauma.

Gegen 21:40 Uhr wurden der Polizei mehrere Explosionen auf dem Bahnhofsplatz gemeldet. Vor Ort fanden die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte den 21-Jährigen sitzend an den Straßenbahnhaltestellen vor. Er hatte Verletzungen an der Hand und im Gesicht, außerdem schien er unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Über die Videoleitstelle stellten die Einsatzkräfte fest, dass er kurz zuvor mehrfach etwas in seiner Hand zur Explosion gebracht hatte.

Der 21-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Im Verlaufe des Einsatzes meldete sich ein Zeuge und gab an, unter einem Knalltrauma zu leiden, die Polizisten brachten ihn ebenfalls in ein Krankenhaus. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Noch ist unklar, was genau der Mann in seiner Hand zur Explosion brachte.

