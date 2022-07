Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl in der Innenstadt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine junge Frau ist am Montag, 18. Juli 2022, 10:00 Uhr, in der Innenstadt von Delmenhorst bestohlen worden.

Die 20-jährige Delmenhorsterin war am Vormittag zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. In Höhe eines Schnellrestaurants in der Lange Straße rempelte sie eine männliche Person an und entwendete dabei die Umhängetasche der Frau. In dieser befanden sich Bargeld, ein Smartphone und persönliche Dokumente. Den Mann beschrieb sie als ungefähr 180 bis 190 cm groß und komplett in schwarz gekleidet. Er rannte nach dem Anrempeln weg.

Zeugen, die weitere Angaben zur Person machen können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

