POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Brand an einem Sattelzug führt zu kurzfristiger Vollsperrung der Autobahn 1 im Bereich Dinklage

Delmenhorst (ots)

Der Brand an einem Sattelzug hat am Montag, 18. Juli 2022, gegen 09:30 Uhr, zu einer kurzfristigen Vollsperrung der Autobahn 1 geführt.

Ein 59-jähriger Mann war mit dem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz nach dem Passieren der Anschlussstelle Holdorf kam es zu einem technischen Defekt an einer hinteren Achse. In der Folge platzte ein Reifen und es entstand ein Brand. Der Mann brachte den Zug in einer Nothaltebucht zum Stehen. Beim transportierten Gut im Tankauflieger handelte es sich um Gefahrgut. Aus Vorsichtsgründen wurde die Autobahn 1 in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Hamburg wurde an der Anschlussstelle Holdorf, der in Richtung Osnabrück an der Anschlussstelle Lohne/Dinklage abgeleitet. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Holdorf waren schnell vor Ort und löschten das Feuer. Der Tank des Aufliegers blieb unbeschädigt, Gefahrstoffe traten nicht aus.

Die Vollsperrung konnte um 10:10 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell