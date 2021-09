Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Lkw-Gespann durch die Leitplanken

Paderborn (ots)

(mb) Ein Lkw-Fahrer ist am Montagmorgen auf der B1 zwischen Marienloh und Paderborn verunglückt. Die Bergungsarbeiten dauern auch am Nachmittag noch an.

Gegen 07.25 Uhr fuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Lippe mit einem Lkw-Gespann auf der B1 in Richtung Elsen. Zwischen den Anschlussstellen Diebesweg und Dubelohstraße kam das Gespann nach rechts von der Straße ab, durchbrach die Leitplanken in Höhe der Talleseen und kippte auf die rechte Seite in die Böschung. Teile der geladenen Steine flogen auf einen parallel verlaufenden Weg. Der Lkw-Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ein zufällig vorbeikommender Sanitäter leistete Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen kam der 50-Jährige ins Krankenhaus, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.

Aus dem aufgerissenen Lkw-Tank flossen mehrere hundert Liter Diesel an die Böschung. Die Untere Wasserbehörde veranlasste einen Bodenaushub. Bis 12:00 Uhr war die B1 in Richtung Elsen gesperrt. Ab 12.00 Uhr musste die Bundesstraße zwischen Diebesweg und Dubelohstraße komplett gesperrt werden, da für die Bergung des Gespanns Kräne aufgestellt wurden. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit (Stand 15.00 Uhr) weiter an.

Die Polizei sicherte Unfallspuren und Lkw-Daten zur Auswertung. Der Führerschein des Lasterfahrers wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell