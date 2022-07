POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand am Vereinsheim in Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Sonntag, 17. Juli 2022, in Harpstedt eine Handtasche aus einem geparkten Pkw entwendet. In der Zeit von 13:10 bis 14:30 Uhr schlugen sie eine Scheibe des geparkten Dacia auf einem Parkplatz an der Delmenhorster Landstraße ein und konnten so in den Innenraum greifen. Der Schaden wurde auf etwa 600 Euro beziffert. ...

