Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Außenspiegel demoliert

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Richard-Wagner-Straße an einem geparkten Pkw einen Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag (4./5. Februar), zwischen 22 und 11 Uhr, eine Beobachtung gemacht haben.

Im fraglichen Zeitraum stand der Citroen C4 in Höhe des Hauses Nummer 88 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Die Täter demolierten den Außenspiegel auf der Fahrerseite. Von ihm blieben nur Fragmente übrig. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

