Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 36-Jähriger wohlbehalten wieder da

Kassel (ots)

Fuldatal/Göttingen: Am Sonntagnachmittag wendete sich die Kasseler Polizei mit der Suche nach einem vermissten 36-Jährigen aus Göttingen an die Öffentlichkeit. Der 36-jährige Juri H. war in der Nacht zum Sonntag im Bereich Fuldatal-Wilhelmshausen zuletzt gesehen worden, wobei zu befürchten war, er könne sich in hilfloser Lage befinden. Inzwischen konnte der 36-Jährige aber wohlbehalten wieder angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto des 36-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell