POL-F: 221121 - 1346 Frankfurt - Sossenheim: Pkw aufgebrochen

Frankfurt (ots)

(fue) Zwischen Samstag, dem 19. November 2022, 04.50 Uhr und Sonntag, den 20. November 2022, 13.30 Uhr, parkte ein 58-Jähriger seinen Pkw in der in der Kurmainzer Straße, in Höhe der Hausnummer 65. Als er am Sonntag zu seinem Pkw zurückkam, musste er feststellen, dass die Scheibe der hinteren Tür auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Aus dem Wagen fehlten ein Fernglas und eine Stirnlampe.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75552199 zu melden.

