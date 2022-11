POL-F: 221121 - 1345 Frankfurt - Eschersheim: Raubstraftat

Frankfurt (ots) - (th) In der Nacht von Sonntag (20. November 2022) auf Montag (21. November 2022) kam es auf dem Opernplatz in Folge einer Bedrohung zur Festnahme des Tatverdächtigen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person sowie seines Hotelzimmers wurden Drogen und Waffen gefunden. Der 44-jährige Tatverdächtige konnte gegen 01.00 Uhr in einem Taxi auf dem ...

mehr