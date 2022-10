POL-FR: Vorfahrtsverletzung führt zu Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Schwere Verletzungen zog sich ein 75-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend, 06.10.2022, gegen 17.55 Uhr in Denzlingen zu. Der Mann war mit einem Kippmulden-Lkw auf der Hauptstraße in Denzlingen in Fahrtrichtung Vörstetten unterwegs. Offensichtlich entging ihm, dass die bauartbedingte Höhe seines Fahrzeuges nicht ...

mehr