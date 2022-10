Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Durchfahrtshöhe missachtet - LKW-Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 75-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend, 06.10.2022, gegen 17.55 Uhr in Denzlingen zu. Der Mann war mit einem Kippmulden-Lkw auf der Hauptstraße in Denzlingen in Fahrtrichtung Vörstetten unterwegs. Offensichtlich entging ihm, dass die bauartbedingte Höhe seines Fahrzeuges nicht mit der erlaubten Durchfahrtshöhe der Brücke vereinbar ist.

Aus derzeitiger Sicht bremste die massive Bahnbrücke den Lkw bei ungebremster Fahrt sofort bis zum Stillstand ab, was dazu führte, dass sich der Lkw auf die Hinterräder stellte und mit dem Dach und dem geladenen Container von unten an die Brückendecke stieß. Bei diesem heftigen Bewegungsablauf verletzte sich der Lkw-Fahrer in seiner Führerkabine schwer. Er wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Lkw entstand hoher Sachschaden. Inwieweit ein Schaden an der Brücke entstanden ist, wird noch geprüft.

