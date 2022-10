LPI-J: Vermisster aufgefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Donnerstagnachmittag stellte eine Mitarbeiterin eines Discounters in der Hermsdorfer Erich-Weinert-Straße eine Ladendiebin. Die 12-Jährige hatte versucht Schmuck im Wert von zwölf Euro in ihrem Rucksack am Kassenbereich vorbeizumogeln, was jedoch misslang. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde das Mädchen an ihre Eltern übergeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr