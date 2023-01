POL-NOM: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Uslar (ots) - 37194 Bodenfelde, Amelither Straße, Donnerstag, 19.01.2023, 21:15 Uhr BODENFELDE (Sti)- PKW gerät in Vollbrand Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet der geparkte PKW der Marke BMW eines 24-jährigen Mannes aus Bodenfelde am Donnerstagabend in Brand. Der Brand wurde glücklicherweise zügig entdeckt und der Feuerwehr gemeldet. Im Zuge der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr das Feuer schnell bekämpfen und es kam zu keinen weiteren Sach- oder ...

