POL-NOM: 26.000 Euro Schaden durch Unfall

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37589 Kalefeld, Gemarkung Oldenrode, Baustellenbereich an der BAB 7, Höhe Oldenrode. Zeit: Mittwoch, 18. Januar 2023, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 19.01.2023, 07:30 Uhr. Bislang unbekannte Täterschaft machte sich an einer Baustellenwalze zu schaffen, um diese vermutl. zu entwenden. Es wurde sich Zugang in die Fahrerkabine verschafft, indem man die Fahrertürscheibe vollends einschlug. Vermutl. ...

