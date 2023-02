Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0110 --Hakenkreuze an Vereinsheim--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Försteweg Zeit: 14.02.23, 12:15 bis 13:15 Uhr

Am Dienstagmittag sprühten ein oder mehrere Unbekannte drei Hakenkreuze an ein Vereinsheim in Huckelriede. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Zwischen 12:15 Uhr und 13:15 Uhr sprühten der oder die Täter die Hakenkreuze an jeweils drei Seiten des Vereinsheimes eines Kleingartenvereins im Bereich Försteweg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer am Dienstagmittag in dem Kleingartengebiet rund um den Försteweg verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell