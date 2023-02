Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0116 --Falsche Wasserwerker unterwegs--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff/ Östliche Vorstadt, OT Weidedamm/ OT Hulsberg, Dresdener Straße/ Ramdohrstraße Zeit: 15.02.2023, 11:30 Uhr/ 12:25 Uhr

Am Mittwochmittag gaben sich in Findorff und der Östlichen Vorstadt unbekannte Täter als Handwerker und Wasserwerker aus. So verschafften sich Zutritt zu Wohnungen und erbeuteten unter anderem Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr klingelte ein Mann bei einer 82 Jahre alten Frau in der Dresdener Straße und gab an, dass bei Bauarbeiten Rohre beschädigt worden seien. Er müsste nun die Wasseranschlüsse prüfen. Die Seniorin ließ ihn herein und ging mit ihm in die Küche. Nachdem der Mann einige Wasserhähne auf- und zugedreht hatte, gingen sie wieder zur Wohnungstür. Dabei sah die 82-Jährige einen weiteren Mann, der gerade ihr Wohnzimmer durchsuchte. Als sie diesen ansprach flüchteten beide Männer. Anschließend stellte sie fest, dass mehrere Schmuckstücke fehlten.

Um 12:25 Uhr sprachen zwei Männer eine 82-Jährige in der Ramdohrstraße vor der Haustür an und sagten ihr, sie müssten dringend den Wasserdruck in ihrer Wohnung prüfen, dabei zeigten sie auch Ausweise vor. Daraufhin ließ die Seniorin einen der beiden in den Keller, der zweite Mann begleitete sie in die Wohnung. Dort sollte sie im Bad einige Zeit die Wasserhähne aufdrehen. Als sie wieder aus dem Bad kam, waren beide Männer weg und sie stellte fest, dass Schmuck fehlte.

Die Täter in der Dresdener Straße wurden wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 30 bis 35 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß, beide trugen weiße FFP-2 Masken. Der erste Mann war kräftig, hatte kurze, dunkelblonde Haare und war mit einer dunklen Steppjacke bekleidet. Außerdem trug er grau-schwarze Arbeitshandschuhe. Der zweite Mann war schlank und mit einem dunklen Parka bekleidet. Die Täter in der Ramdohrstraße konnten lediglich als etwa 180 groß und kräftig beschrieben werden. Dabei soll einer der Männer etwas kleiner, als der andere gewesen sein. Er soll eine Jacke mit Fellkragen getragen haben. Der zweite Mann soll außerdem dunkle Haare gehabt haben.

Die Polizei fragt, wer zur angegebenen Zeit Beobachtungen in der Dresdener Straße oder der Ramdohrstraße gemacht hat. Wer hat die Männer gesehen? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Aus diesem Grund warnt die Polizei: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Zutritt, die Sie selber bestellt haben oder die sich über die Hausverwaltung angekündigt haben. Wenn Sie Zweifel haben oder sich bedrängt fühlen, holen Sie Nachbarn zur Hilfe oder wählen Sie den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110. Weitere Verhaltenstipps und Präventionshinweise erhalten Sie kostenlos in unserem Präventionszentrum, Am Wall 195 oder im Internet unter www.polizei.bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell