POL-PDKO: PKW-Brand auf der B327 Waldesch

Spay (ots) - Am Donnerstag, den 09.02.2023 gegen 13:30 Uhr, kam es auf der B9, in Höhe des Campingplatzes Spay, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen überholenden PKW. Hierbei fuhr der Überholende mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Boppard und versuchte eine Fahrzeugschlange trotz Gegenverkehr zu überholen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich ...

mehr