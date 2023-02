POL-PDKO: 19-jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs - Fund von Betäubungsmitteln

Bendorf Rhein (ots) - Der Geschädigte parkte seinen PKW in der Zeit von Freitag 03.02.2023 bis Samstag 04.02.2023 in der Keltenstraße in Bendorf/Rhein. Am Samstag stellte er den Verlust des Spiegelglases des rechten Außenspiegel an seinem PKW fest. Es wird vermutet, dass das Spiegelglas entwendet wurde. Der entstandene Schaden wird auf einen zweistelligen Euro Betrag geschätzt. Die Polizeidienststelle Bendorf sucht in ...

mehr