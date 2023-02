POL-HB: Nr.: 0119--Kioskräuber mit Messer

Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Autobahn 27 (A 27) Zeit: 17.02.23, 11.40 Uhr Am Freitagmittag kam es auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 69-Jähriger verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Einer Streife fiel der schwarze VW Passat auf dem Dach liegend in Höhe des Einfädelungsstreifens zum Rastplatz Fahrwiesen auf. ...

mehr