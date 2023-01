Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Einkauf eingesperrt

Mühlhausen (ots)

Aus dem Gedanken mal schnell noch etwas einzukaufen, wurde am gestrigen Abend ein Notruf an die Polizei. Drei Menschen suchten zu dieser Zeit einen 24 Stunden Einkaufsmarkt in Mühlhausen auf um dort ihre Einkäufe zu erledigen. Zutrittskarte an die Tür gehalten und hinein. Leider stellten man erst nach dem Einkauf fest, dass im Markt keine Vorrichtung existierte um auch wieder nach Draußen zu gelangen. Unmittelbare Hilfe durch Polizei und Feuerwehr eilte herbei und suchte nach Lösungen. Letztendlich konnte ein alarmierter Mitarbeiter des Marktes die Eingeschlossenen befreien und auch das Rätsel lösen. Der Markt eröffnet erst am Wochenende offiziell und war daher noch gar nicht für Besucher einsatzbereit. Der Zuritt gelang mit einer Zutrittskarte aus einer anderen Filiale. Der Austritt dann eher weniger.

