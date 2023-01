Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Autowerkstatt

Mackenrode / Hohenstein (ots)

Einbrecher suchten in der letzten Nacht eine Autowerkstatt bei Mackenrode in der Gemeinde Hohenstein heim. Die Türen des Verkaufsraumes wurden gewaltsam geöffnet und die Räume der Werkstatt sowie das Büro durchwühlt. Mit einem Geldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich gelang es den Tätern unerkannt zu flüchten. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und leitete erste Ermittlungen ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell