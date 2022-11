Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag (09.11.2022) in der Schwieberdinger Straße ereignet hat. Ein 50 Jahre alter Mann war gegen 17.40 Uhr mit seinem E-Scooter in der Schwieberdinger Straße, mutmaßlich in Richtung Porscheplatz unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Supermarktes kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Opel einer 66-jährigen Autofahrerin, die von dem Supermarktparkplatz auf die Schwieberdinger Straße fuhr. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den 50-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen, insbesondere der Autofahrer, der der Opelfahrerin die Ausfahrt von dem Parkplatz ermöglichte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

