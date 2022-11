Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag (08.11.2022) in Stuttgart-West einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen nahmen die Beamten den 24-jährigen Tatverdächtigen, gegen den bereits ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer Geldstrafe bestand, in einem Stuttgarter Hotel fest. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Zimmers fanden sie unter anderem über 300 Ecstasy-Tabletten sowie mehr als 100 Gramm Amphetamin und beschlagnahmten es. Der 24-jährige wohnsitzlose und polizeibekannte brasilianische Staatsangehörige wurde noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

