POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Ein 43-jähriger Mann ist am Dienstagabend (08.11.2022) in der Stadtbahnlinie U12 mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen in einen Streit geraten und bestohlen worden. Der 43-Jährige war gegen 20.00 Uhr mit der Stadtbahnlinie U12 in Richtung Remseck unterwegs, als es zu einem Streitgespräch mit der siebenköpfigen Gruppe von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren ...

mehr