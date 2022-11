Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lkw-Fahrer beschädigt Ampel

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer hat am Mittwochvormittag (09.11.2022) eine Ampel in der Straße Neue Weinsteige beschädigt. Der 62-Jährige war gegen 10.40 Uhr mit seinem Lkw, samt Auflieger und Ladekran in der Straße Neue Weinsteige in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe Hausnummer 66 beschädigte sein offenbar nicht vollständig eingefahrener Ladekran die über der Fahrbahn angebrachte Signalanlage einer Ampel. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell