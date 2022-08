Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Bauarbeiter unter Baggerausleger eingeklemmt

Bonn (ots)

Bonn-Weststadt, Donnerstag, 25.08.2022. Um 12:36 wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Baustellenunfall am LVR-Landesmuseum in der Colmantstraße gemeldet. Die Besatzung des ersten eintreffenden Rettungswagens stellte fest, dass ein Bauarbeiter mit dem Fuß unter dem Ausleger eines Hydraulikbaggers eingeklemmt war und alarmierte weitere Einsatzkräfte nach. Der 39-jährige Mann konnte schließlich unter Zuhilfenahme von zwei hydraulischen Rettungsspreizern befreit und mit dem Rettungswagen in ein Bonner Krankenhaus gebracht werden.

