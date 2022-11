Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Vier Leichtverletzte und mehrere Zehntausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag (08.11.2022) der sich auf der Hafenbahnstraße im Bereich der Neckarbrücke ereignet hat. Eine 18-jährige Fahrerin eines Jeeps fuhr gegen 16.30 Uhr die Neckarbrücke in Richtung der Uferstraße entlang. In einer Linkskurve zur Auffahrt auf die Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen verlor sie mutmaßlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortige Leitplanke auf, wodurch sich der Wagen überschlug und auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen kam. Alle vier Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Rettungskräfte brachten die Fahrerin und die drei Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell