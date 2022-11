POL-S: Lebensmittel aus Verkaufsanhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen/-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte Einbrecher sind am Montag (07.11.2022) in Wohnungen an der Ludwig-Blum-Straße und an der Melanchthonstraße eingebrochen. An der Ludwig-Blum-Straße gelangten Unbekannte zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr in das Mehrfamilienhaus und brachen die Wohnungstür einer Hochparterrewohnung auf. Sie stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld sowie einen Laptop. An der Melanchthonstraße ...

